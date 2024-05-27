Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ

Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, это все представители "Руха", а именно Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Роман Дидык, Виталий Роман, Илья Квасница.

Отмечается, что официальная причина - травмы игроков, вызванные переутомлением после тяжелого сезона. Именно такое письмо поступило в УАФ из Львова. Не сможет "Рух" отправить в команду и Дениса Слюсаря, которого собирались довызвать, но который получил повреждение в последнем туре.

30 числа олимпийская сборная отправляется во французский Тулон на подготовительный сбор. В этом году команда впервые в истории Украины примет участие в Олимпийских Играх.