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Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ

Олимпиада

Все они являются представителями одного клуба

Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, это все представители "Руха", а именно Алексей Сыч, Богдан Слюбик, Роман Дидык, Виталий Роман, Илья Квасница.

Отмечается, что официальная причина - травмы игроков, вызванные переутомлением после тяжелого сезона. Именно такое письмо поступило в УАФ из Львова. Не сможет "Рух" отправить в команду и Дениса Слюсаря, которого собирались довызвать, но который получил повреждение в последнем туре.

30 числа олимпийская сборная отправляется во французский Тулон на подготовительный сбор. В этом году команда впервые в истории Украины примет участие в Олимпийских Играх.

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Рух (Львов) Олимпийская сборная Украины Игорь Бурбас Роман Дидык Алексей Сыч Богдан Слюбик Виталий Роман Денис Слюсар Илья Квасница
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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