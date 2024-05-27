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Ванат: Готов поехать на Олимпиаду, если это не будет противоречить интересам Динамо
Все зависит от клуба
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Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат ответил, поедет ли он на Олимпиаду-2024
"Если это не будет противоречить интересам клуба - я готов поехать на Олимпиаду.
Травмы Педри после участия на Евро и Олимпиаде подряд? У нас футбол еще не на таком уровне интенсивности, как в Испании. Я думаю, что здоровья хватит", - отметил Владислав.
Напомним, Ванат в этом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 голов в 27 поединках за "Динамо".
Накануне сообщалось, что олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков.
Олимпиада-2024 пройдет с 24 июля по 11 августа 2024 в Париже. Нашими соперниками стали Ирак, Аргентина и Марокко.
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