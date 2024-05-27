Ванат: Готов поехать на Олимпиаду, если это не будет противоречить интересам Динамо

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат ответил, поедет ли он на Олимпиаду-2024

"Если это не будет противоречить интересам клуба - я готов поехать на Олимпиаду.

Травмы Педри после участия на Евро и Олимпиаде подряд? У нас футбол еще не на таком уровне интенсивности, как в Испании. Я думаю, что здоровья хватит", - отметил Владислав.