"Я не могу в моём возрасте постоянно играть". Месси не примет участия на Олимпиаде-2024

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сообщил о своём отказе от участия в футбольной Олимпиаде-2024 в составе сборной Аргентины.

"Я говорил с Маскерано (наставником олимпийской сборной - прим.) и командой. Мы оба поняли ситуацию. Это трудный момент, потому что сейчас проходит Кубок Америки. Два-три месяца подряд я буду вдали от клуба.



Я не могу в моем возрасте постоянно играть. Мне нужно тщательно выбирать нужные моменты. Думаю, проводить два турнира подряд - это было бы слишком много", - объяснил своё решение аргентинец в интервью ESPN Argentina.