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"Я не могу в моём возрасте постоянно играть". Месси не примет участия на Олимпиаде-2024
Лидер "альбиселесте" не сыграет в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси сообщил о своём отказе от участия в футбольной Олимпиаде-2024 в составе сборной Аргентины.
"Я говорил с Маскерано (наставником олимпийской сборной - прим.) и командой. Мы оба поняли ситуацию. Это трудный момент, потому что сейчас проходит Кубок Америки. Два-три месяца подряд я буду вдали от клуба.
Я не могу в моем возрасте постоянно играть. Мне нужно тщательно выбирать нужные моменты. Думаю, проводить два турнира подряд - это было бы слишком много", - объяснил своё решение аргентинец в интервью ESPN Argentina.
Напомним, с 20 июня по 14 июля Месси выступит на Кубке Америки. Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
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