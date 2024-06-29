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Без Судакова. Шахтер отпустит пятерых своих футболистов на Олимпиаду-2024 – источник

Олимпиада

Пять игроков поедут на первенство

Без Судакова. Шахтер отпустит пятерых своих футболистов на Олимпиаду-2024 – источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Донецкий "Шахтер" решил отпустить своих футболистов в сборную Украины U23 для участия в Олимпиаде-2024. Об этом сообщает Игорь Бурбас.

"Горняки" направили соответствующее письмо в УАФ, в котором указали имена футболистов, которых клуб отправит на первенство в составе "сине-желтых". Речь идет о Даниле Сикане, Дмитрии Крыськиве, Кирилле Фесюне, Олеге Очеретько и Кирилле Сигееве.

В то же время, о потенциальном участии полузащитников Георгия Судакова и Артема Бондаренко не сообщается.

Олимпийские игры-2024 состоятся во Франции с 26 июля по 11 августа. Свой первый матч сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проведет 24 июля против Ирака в Лионе.

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Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Артем Бондаренко Олег Очеретько Дмитрий Крыськив Георгий Судаков Кирилл Сигеев Кирилл Фесюн
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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Геродот (Винница)
29.06.2024 в 13:36
Кроме Сикана, ну и частично Криськива, все остальные гроки запаса. Ничего удивительного. Обязанности отпускать на Олимпиаду у команд нет, а иностранным тренерам до лампады успехи на таких играх чужих для них стран. Ведь уже 3 августа старт сезона в УПЛ.
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Комментарии 1
Геродот (Винница)
29.06.2024 в 13:36
Кроме Сикана, ну и частично Криськива, все остальные гроки запаса. Ничего удивительного. Обязанности отпускать на Олимпиаду у команд нет, а иностранным тренерам до лампады успехи на таких играх чужих для них стран. Ведь уже 3 августа старт сезона в УПЛ.
Ответить
0
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