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Бенфика отказалась отпустить Трубина на Олимпиаду, Нещерет – под вопросом

Олимпиада

Вратарская позиция имеет сложности

Бенфика отказалась отпустить Трубина на Олимпиаду, Нещерет – под вопросом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин не представит олимпийскую команду сине-желтых на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает ТаТоТаке.

УАФ получила повторное письмо от “Бенфики”, в котором указано об отказе отпустить вратаря на Игры.

В то же время лиссабонцы позволят уехать на Олимпиаду другому голкиперу из своей структуры Лео Кокубо из Японии.

Судьба поездки голкипера "Динамо" Руслана Нещерета на Олимпиаду – неизвестна. Киевляне еще не приняли решения по этому вопросу.

Игорь Бурбас вчера сообщил, что "Шахтер" позволит поехать на Игры Кириллу Фесюну.

Напомним, первый матч во Франции сборная Украины проведет против Ирака 24 июля. В заявке команды на Олимпиаду должно быть 18 игроков – в том числе два вратаря.

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Руслан Нещерет Анатолий Трубин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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