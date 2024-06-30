Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика отказалась отпустить Трубина на Олимпиаду, Нещерет – под вопросом
Вратарская позиция имеет сложности
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин не представит олимпийскую команду сине-желтых на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает ТаТоТаке.
УАФ получила повторное письмо от “Бенфики”, в котором указано об отказе отпустить вратаря на Игры.
В то же время лиссабонцы позволят уехать на Олимпиаду другому голкиперу из своей структуры Лео Кокубо из Японии.
Судьба поездки голкипера "Динамо" Руслана Нещерета на Олимпиаду – неизвестна. Киевляне еще не приняли решения по этому вопросу.
Игорь Бурбас вчера сообщил, что "Шахтер" позволит поехать на Игры Кириллу Фесюну.
Напомним, первый матч во Франции сборная Украины проведет против Ирака 24 июля. В заявке команды на Олимпиаду должно быть 18 игроков – в том числе два вратаря.
Популярное сейчас
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео
- Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня
- Ротань: Ждем ответа по Олимпиаде от Шахтера и Динамо. Надеюсь, нас поймут, что это не для меня, а для страны
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО