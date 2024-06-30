Бенфика отказалась отпустить Трубина на Олимпиаду, Нещерет – под вопросом

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин не представит олимпийскую команду сине-желтых на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает ТаТоТаке.

УАФ получила повторное письмо от “Бенфики”, в котором указано об отказе отпустить вратаря на Игры.

В то же время лиссабонцы позволят уехать на Олимпиаду другому голкиперу из своей структуры Лео Кокубо из Японии.

Судьба поездки голкипера "Динамо" Руслана Нещерета на Олимпиаду – неизвестна. Киевляне еще не приняли решения по этому вопросу.

Игорь Бурбас вчера сообщил, что "Шахтер" позволит поехать на Игры Кириллу Фесюну.

Напомним, первый матч во Франции сборная Украины проведет против Ирака 24 июля. В заявке команды на Олимпиаду должно быть 18 игроков – в том числе два вратаря.