Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду

Сборная Аргентины, которая сыграет с Украиной на групповом этапе Олимпиады-2024, объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут в Париж.

Херонимо Рульи (вратарь, "Аякс");

Николас Отаменди (защитник, "Бенфика");

Хулиан Альварес (нападающий, "Манчестер Сити").

Отметим, что эти игроки являются чемпионами мира-2022 в составе Аргентины.