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Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду

Олимпиада
Обновлено

Все игроки являются чемпионами мира-2022

Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Аргентины, которая сыграет с Украиной на групповом этапе Олимпиады-2024, объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут в Париж.

Херонимо Рульи (вратарь, "Аякс");
Николас Отаменди (защитник, "Бенфика");
Хулиан Альварес (нападающий, "Манчестер Сити").

Отметим, что эти игроки являются чемпионами мира-2022 в составе Аргентины.

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Николас Отаменди Аргентина Херонимо Рульи Олимпиада-2024 Хулиан Альварес
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1 голосов
Источник:
TNT Sports AR
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Comment06 (Украина)
02.07.2024 в 21:20
Що і повинно було довести! 1. Наша група найслабша, що ще раз підкреслює нікчемність і ганебність виступу наших розпіарених піжонів. 2. Футбольний Бог існує і не гаючи покарав неспортивну поведінку збірних Румунії і Словаччини. 3. За грою Нідерланди стали в чергу за чемпіонством (після Іспаніі і Німеччини).
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Комментарии 3
Comment06 (Украина)
02.07.2024 в 21:20
Що і повинно було довести! 1. Наша група найслабша, що ще раз підкреслює нікчемність і ганебність виступу наших розпіарених піжонів. 2. Футбольний Бог існує і не гаючи покарав неспортивну поведінку збірних Румунії і Словаччини. 3. За грою Нідерланди стали в чергу за чемпіонством (після Іспаніі і Німеччини).
Ответить
0
2
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Spokoyno (Київ)
02.07.2024 в 21:50
Злобою до України тільки не захлинитися...
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Dr. House (Поділля)
02.07.2024 в 21:57
Твій висер має якесь відношення до збірної Аргентини та ОІ?
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