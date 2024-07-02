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Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду
Все игроки являются чемпионами мира-2022
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины, которая сыграет с Украиной на групповом этапе Олимпиады-2024, объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут в Париж.
Херонимо Рульи (вратарь, "Аякс");
Николас Отаменди (защитник, "Бенфика");
Хулиан Альварес (нападающий, "Манчестер Сити").
Отметим, что эти игроки являются чемпионами мира-2022 в составе Аргентины.
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Источник:TNT Sports AR
Опубликовал: Екатерина Власова
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Comment06 (Украина)
02.07.2024 в 21:20
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