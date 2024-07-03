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Ротань огласил список игроков, которые отправятся на Олимпиаду-2024
Пять игроков Шахтера, три Руха, два из Динамо
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список исполнителей, которые будут готовиться в составе нашей команды к футбольному турниру Олимпийских игр 2024 года.
7 июля олимпийская сборная Украины отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к летним Играм проведет сразу два товарищеских поединка.
Сине-желтые планируют прибыть на свою базу в спортивном комплексе Plaine des Sports в аквитанском городке Сен-Поль-ле-Дакс 8 июля. В тот же день должен начаться и тренировочный сбор, который будет содержать непосредственные занятия на поле, а также теоретические сессии.
Первый товарищеский поединок, против олимпийской сборной Египта, команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало - в 18:30 по местному времени, 19:30 по киевскому) на одном из полей комплекса Plaine des Sports.
Вторая игра, против олимпийской сборной Парагвая, состоится 18 июля (начало - в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе "Алан Лансамен".
Напомним, соперниками сборной Украины U-23 на Олимпиаде по группе будут Аргентина, Марокко и Ирак. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.
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