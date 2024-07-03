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Крыськив: Наша задача на Олимпиаде - показать ту игру, которая давала бы результат

Олимпиада

Хавбек "Шахтера" счастлив, что поедет на Олимпийские игры

Крыськив: Наша задача на Олимпиаде - показать ту игру, которая давала бы результат

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал решение клуба разрешить футболистам поехать на Олимпийские игры и важность соревнований во время войны в Украине

- Дмитрий, "Шахтер" объявил, что отпускает многих игроков на Олимпиаду. Как ты отреагировал на эту новость и какие эмоции испытываешь, зная, что совсем скоро вы поедете на Олимпийские игры?

- Эмоции положительные! Очень счастлив, что смогу представлять страну на Олимпийских играх, ведь мы долго шли к этому. Наш путь длился, наверное, два-три года, поэтому я очень рад иметь возможность поехать на Олимпийские игры и представить сборную Украины.

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- Чувствуете ли вы огромную ответственность из-за того, что будете представлять Украину на масштабной спортивной арене, и насколько это важно во время войны для всей страны?

- Да, действительно важно прославлять Украину во время войны. Ответственность, конечно, есть, но не нужно обращать на нее внимание, чтобы она не давила на тебя. Необходимо выходить на поле и просто играть в футбол, выполняя указания главного тренера. Затем мы будем смотреть на результат и отдаваться ради того, чтобы как можно лучше выступить на соревнованиях и прославить Украину.

- Как ты расцениваешь шансы сборной Украины на Олимпийских играх?

- Не знаю, думаю, эксперты должны распределить шансы. Наша задача - качественно подготовиться и показать ту игру, которая действительно была бы хорошей и давала бы результат. Нужно за этот минимальный период вспомнить установки тренера и дальше настраиваться от матча к матчу.

- Можно сказать, что уже совсем скоро твоя мечта осуществится? Или вообще мечтал поехать на Олимпийские игры?

- Действительно, можно сказать, что это такая маленькая мечта. Это большой турнир, где впервые в истории сборная Украины сыграет на Олимпийских играх по футболу, поэтому хочется уже скорее сыграть, - рассказал Крыськив.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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