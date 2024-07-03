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Аргентина объявила окончательную заявку на Олимпиаду-2024
Против этой команды сыграет Украина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийская сборная Аргентины объявила окончательный состав на Олимпиаду-2024. Главный тренер команды Хавьер Маскерано взял 18 футболистов на летние игры. Еще четыре исполнителя находятся в резервном списке.
Напомним, "альбиселесте" сыграют в одной группе с Украиной, Ираном и Марокко.
Заявка Аргентины U-23 на Олимпийские игры-2024
Вратари: Леандро Брей ("Бока Хуниорс", Аргентина), Херонимо Рульи ("Аякс", Нидерланды).
Защитники: Марко Ди Чезаре ("Расинг", Аргентина), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Бруно Амионе ("Сантос Лагуна", Мексика), Хулио Солер ("Ланос", Аргентина), Хокаин Гарсия ("Велес", Аргентина), Гонсало Лухан ("Сан Лоренцо", Аргентина).
Полузащитники: Эзекиель Фернандес, Кристиан Медина, Кевин Зезон (все – "Бока Хуниорс", Аргентина), Сантьяго Эссе ("Олимпиакос", Греция).
Нападающие: Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Джулиано Симеоне ("Атлетико", Испания), Лукас Бельтран ("Фиорентина", Италия), Лусиано Гонду ("Архентинос Хуниорс", Аргентина), Клаудио Эчеверри ("Ривер Плейт", Аргентина), Тьяго Альмада ("Атланта Юнайтед", США).
Резервный список: вратарь Фабрисио Якович ("Эстудиантес", Аргентина), защитник Аарон Кирос ("Банфилд", Аргентина), полузащитники Федерико Редондо ("Интер Майами", США), Хуан Нардони ("Расинг", Аргентина).
Напомним, олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа.
#JuegosOlímpicos Estos son los jugadores convocados por el entrenador Javier Mascherano para competir en París 2024 ????????— ???????? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2024
¡Vamos Argentina! ???????? pic.twitter.com/20o9HHw4AJ
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