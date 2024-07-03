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Ротань - об ОИ-2024: К сожалению, есть некоторые проблемы с подготовкой к турниру
Специалист прокомментировал состав команды на Олимпийские игры
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань
Специалист прокомментировал свое решение:
"Все лучшие футболисты, которые были для нас доступны, вызваны на Олимпиаду.
Очень жаль, что в нашем списке нет многих игроков, которые завоевали это право. Это была их мечта.
Однако мы верим в тех футболистов, которые заменят наших лидеров. Будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить страну на историческом для украинского футбола турнире.
К сожалению, есть некоторые проблемы с подготовкой к турниру. Каждый день появляются клубы, которые присылают письма, что отпустят своих игроков непосредственно перед Олимпиадой. Хочу попросить совета у тренеров этих команд. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации готовить команду и проводить международные спарринги под флагом Украины?"
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