Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен

Владимир Шаран, бывший наставник "Миная" и "Александрии", высказался о составе олимпийской сборной, которая выступит на ОИ 2024 года в Париже.

"Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеют, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен.

Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко. Для меня это те игроки, которые нужны нашей команде.

Я понимаю, что Судакова "Шахтер" не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и "Динамо" могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так произошло, он хотел играть на Олимпиаде".