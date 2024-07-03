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Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен
Специалист высказал свое мнение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Владимир Шаран, бывший наставник "Миная" и "Александрии", высказался о составе олимпийской сборной, которая выступит на ОИ 2024 года в Париже.
"Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеют, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен.
Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко. Для меня это те игроки, которые нужны нашей команде.
Я понимаю, что Судакова "Шахтер" не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и "Динамо" могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так произошло, он хотел играть на Олимпиаде".
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