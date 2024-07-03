  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен

Олимпиада
Обновлено

Специалист высказал свое мнение

Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Владимир Шаран, бывший наставник "Миная" и "Александрии", высказался о составе олимпийской сборной, которая выступит на ОИ 2024 года в Париже.

Читайте такжеРотань огласил список игроков, которые отправятся на Олимпиаду-2024

"Думаю, что не только я, но и тренерский штаб олимпийской сборной тоже недоволен тем, что имеют, это в плане игроков, которые должны были сыграть на Олимпиаде. Честно говоря, я удивлен.

Я понимаю, что наши футбольные клубы ставят перед собой свои задачи, но Украина попала первый раз на Олимпийские игры. Я думаю, что им нужно было усилить нашу сборную. Усилили бы Трубин и Бондаренко. Для меня это те игроки, которые нужны нашей команде.

Я понимаю, что Судакова "Шахтер" не отпустит, но отпустили, слава Богу, хотя бы Крыськива и Сикана, это уже неплохо. Ну и "Динамо" могло отпустить Нещерета, если Трубина нет. Я не знаю, почему так произошло, он хотел играть на Олимпиаде".

По теме
yellow-arrow
Федецкий - об ОИ: Я не завидую Ротаню. Найти футболистов ему было очень проблематично
yellow-arrow
Ротань - об ОИ-2024: К сожалению, есть некоторые проблемы с подготовкой к турниру
yellow-arrow
Аргентина объявила окончательную заявку на Олимпиаду-2024
Украина Владимир Шаран Олимпийские игры 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport nv
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости