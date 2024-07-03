Федецкий - об ОИ: Я не завидую Ротаню. Найти футболистов ему было очень проблематично

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил состав команды, которая выступит на ОИ 2024 года в Париже.

Артем Федецкий, бывший защитник сборной Украины, высказался по этому поводу.

- Артем, ни один клуб из топ-чемпионатов не отпустил украинских футболистов на Олимпиаду. Это провал УАФ или НОК, что не смогли договориться?

- Это не провал УАФ или НОК. Олимпиада не проходит под эгидой УЕФА и клубы имеют право отказаться отпускать игроков. Они готовятся к новому сезону. Тренеры считают, что Олимпиада сорвет подготовку игроков, которые будут там задействованы.

Но я считаю, что клубы должны идти навстречу олимпийской сборной. Для ребят - большая честь представлять страну на Олимпиаде, так что клубам нужно с пониманием к этому относиться. Это очень престижно, тем более, что мы впервые в истории вышли на Олимпиаду. Вон Шахтер отнесся с пониманием к ситуации и отпустил Сикана, Крыськива, Очеретько и других.

- Но Бенфика отпустила Отаменди в олимпийскую сборную Аргентины, а Трубина - нет. Получается, что аргентинцы как-то договорились.

- Трубин сейчас один из лучших и самых дорогих вратарей мира. Наверное, Бенфике важно, чтобы он был в команде и готовился к чемпионату. Но руководство клуба должно было с пониманием отнестись к Олимпиаде и отпустить Анатолия.

- А Шевченко не мог позвонить президенту Бенфики Рую Коште, которого он хорошо знает, и лично попросить пойти навстречу нашей команде и отпустить Трубина?

- Возможно, он и звонил. Руй Кошта потом переговорил с тренером, а тот сказал, что рассчитывает на одного из лидеров команды, поэтому против того, чтобы Трубин ехал на Игры. Проблема в том, что Олимпиада не проходит под эгидой УЕФА и не внесена в календарь так, чтобы не пересекаться с еврокубками и чемпионатами. В этом случае было бы проще. Может, перенесли бы старт чемпионата на осень. Но у нас такие климатические условия, что зимой при минусовой температуре не очень комфортно играть. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов.

Я не завидую Руслану Петровичу Ротаню. Найти футболистов ему было очень проблематично. Наверное, он сам вел разговоры с президентами клубов и сделал не один звонок. Кто-то вошел в положение, кто-то - нет. Динамо лишь двух игроков отпустило - Михайленко и Брагару. Я считаю, что все клубы должны были с пониманием отнестись, потому что Олимпиада - это престижно.

Но я все равно считаю, что с теми футболистами, которых вызвал Руслан Петрович, мы должны достойно выступить на Олимпиаде.