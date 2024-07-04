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Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду

Олимпиада

Специалист добавил, что не стоит обвинять футболистов

Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду

Фото: пресслужба УАФ

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Тренер-аналитик сборной Украины U-23 Евгений Гресь составил символическую сборную игроков, которых не отпустили на Олимпиаду-2024 их клубы.

"Большая просьба не винить ни одного из этих футболистов в нежелании выступать за сборную Украины в "не даты ФИФА". Такое желание у них было. И желание большое. Огромное уважение каждому из них", - написал Гресь в своем Instagram.

Напомним, 3 июля главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань назвал заявку команды для участия на Олимпийских играх.

Нашими соперниками Олимпиаде по группе будут Аргентина, Марокко и Ирак. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду - изображение 1
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Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Евгений Гресь
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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