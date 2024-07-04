Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду

Тренер-аналитик сборной Украины U-23 Евгений Гресь составил символическую сборную игроков, которых не отпустили на Олимпиаду-2024 их клубы.

"Большая просьба не винить ни одного из этих футболистов в нежелании выступать за сборную Украины в "не даты ФИФА". Такое желание у них было. И желание большое. Огромное уважение каждому из них", - написал Гресь в своем Instagram.