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Ассистент Ротаня опубликовал сборную из игроков, которые не поедут на Олимпиаду
Специалист добавил, что не стоит обвинять футболистов
Фото: пресслужба УАФ
Тренер-аналитик сборной Украины U-23 Евгений Гресь составил символическую сборную игроков, которых не отпустили на Олимпиаду-2024 их клубы.
"Большая просьба не винить ни одного из этих футболистов в нежелании выступать за сборную Украины в "не даты ФИФА". Такое желание у них было. И желание большое. Огромное уважение каждому из них", - написал Гресь в своем Instagram.
Напомним, 3 июля главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань назвал заявку команды для участия на Олимпийских играх.
Нашими соперниками Олимпиаде по группе будут Аргентина, Марокко и Ирак. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.
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