Хлань: У меня самые высокие цели - победа на Олимпиаде

Вингер польской "Лехии" и сборной Украины U-23 Максим Хлань рассказал о значении дебютной Олимпиады, своих ожиданиях от грядущих матчей и старте подготовки к парижским Играм.

"Конечно, [испытываю] эмоции прежде всего гордости - для Украины это впервые. Конечно, мы готовимся полным образом и хотим как можно лучше себя проявить. Очень рад, что попал в финальный список. Моя семья очень гордится.

Представляем страну на Олимпиаде. Уже доказали многое, что наша нация - лучшая. Нам нужна поддержка нашего народа, и мы все для них сделаем.

Как узнал о вызове? Еще до [публикации] официального списка были звонки из штаба Ротаня, мы разговаривали. Решали, чтобы меня отпустили, - это было не так легко.

Клуб сразу понял мою позицию, что я люблю свою страну и должен быть [на Олимпиаде] при любых обстоятельствах. Дискуссия длилась недолго, они хотели меня оставить. Понимаю клуб и их поведение. Но нужно понимать, что в таком положении наша страна - должны ее поддержать все вместе.

Ожидания от Олимпиады? Есть поговорка, что главное - участие. [Но] у меня самые высокие цели - конечно, это победа на Олимпиаде. Как будет, никто не знает. Но что мы и лично я выложимся на 100%, я могу подтвердить.

Не нервничаю, никогда перед матчами. Есть спортивный мандраж, но это входит в нашу работу. Нужно доверять всегда своим способностям.

Конечно, уже слышал имена [чемпионов мира из Аргентины] Альвареса и Отаменди. Но прежде всего мы выходим играть против них и не должны смотреть на имена, именитые ли они. Должны играть в свой футбол и демонстрировать наши фамилии на спинах.

Как поможет турнир Мориса Ревелло в июне? Конечно, уверенность и сыгранность уже есть на определенном уровне. Хорошо, что провели этот турнир. Доказали, что есть много игроков, которые могут своим уровнем футбола заменить основу. Вынесли из него прежде всего положительные моменты.

Контактировал с другими игроками сборной. Все довольны. Есть те, кто не смог поехать, потому что не отпустили клубы. С одной стороны, ситуация тяжелая, но мы должны понимать, что у нас есть достаточно футболистов, чтобы наилучшим образом представить страну.

8 июля собираемся, кажется, в Бордо, начинаем подготовку. Мысли - о первом матче с Ираком 24-го", - рассказал Хлань.