Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где начнет подготовку к Играм-2024

Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на подготовку к Играм-2024, сообщает пресс-служба УАФ.

Уже 8 июля начнется тренировочный сбор, а 14-го и 18-го июля соответственно сине-желтые сыграют товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа. На групповом этапе подопечные Руслана Ротаня сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.