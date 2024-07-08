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Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где начнет подготовку к Играм-2024

Олимпиада

Сине-желтые проведут два спарринга

Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где начнет подготовку к Играм-2024

Фото: пресслужба УАФ

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Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию на подготовку к Играм-2024, сообщает пресс-служба УАФ.

Уже 8 июля начнется тренировочный сбор, а 14-го и 18-го июля соответственно сине-желтые сыграют товарищеские матчи с олимпийскими сборными Египта и Парагвая.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа. На групповом этапе подопечные Руслана Ротаня сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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