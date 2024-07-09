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С Ляказеттом и Олисе. Анри объявил окончательный состав сборной Франции на Олимпийские игры

Олимпиада

Не без известных лиц в списке

С Ляказеттом и Олисе. Анри объявил окончательный состав сборной Франции на Олимпийские игры

NBC Sports

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Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри объявил состав из 18 футболистов на Олимпийские игры в Париже.

Среди игроков старше 23 лет в список вошли нападающие Александр Ляказетт и Жан-Филипп Матета, а также защитник Лоик Баде.

Вратари: Обид Нкамбадио ("Париж"), Гийом Рест ("Тулуза");

Защитники: Кастелло Лукеба ("РБ Лейпциг"), Килианн Сильдийя ("Фрайбург"), Брадле Локо ("Брест"), Адриен Трюффер ("Ренн"), Лоик Баде ("Севилья"), Сунгуту Магасса ("Монако");

Полузащитники: Магнес Аклиуш ("Монако"), Жорис Шотар ("Монпелье"), Дезире Дуэ ("Ренн"), Энзо Мийо ("Штутгарт"), Куадье Коне ("Боруссия" Менхенгладбах);

Нападающие: Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас"), Майкл Олисе ("Бавария"), Арно Калимуэндо ("Ренн"), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба - "Лион");

Резерв: Тео де Персен ("Осер"), Анди Диуф ("Ланс"), Крислен Матсима ("Монако"), Лесли Угочукву ("Челси").

Соперниками Франции на групповом этапе Олимпиады станут сборные США, Гвинеи и Новой Зеландии.

Турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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Опубликовал: Александр Бураков
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