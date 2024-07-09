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С Ляказеттом и Олисе. Анри объявил окончательный состав сборной Франции на Олимпийские игры
Не без известных лиц в списке
NBC Sports
Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри объявил состав из 18 футболистов на Олимпийские игры в Париже.
Среди игроков старше 23 лет в список вошли нападающие Александр Ляказетт и Жан-Филипп Матета, а также защитник Лоик Баде.
Вратари: Обид Нкамбадио ("Париж"), Гийом Рест ("Тулуза");
Защитники: Кастелло Лукеба ("РБ Лейпциг"), Килианн Сильдийя ("Фрайбург"), Брадле Локо ("Брест"), Адриен Трюффер ("Ренн"), Лоик Баде ("Севилья"), Сунгуту Магасса ("Монако");
Полузащитники: Магнес Аклиуш ("Монако"), Жорис Шотар ("Монпелье"), Дезире Дуэ ("Ренн"), Энзо Мийо ("Штутгарт"), Куадье Коне ("Боруссия" Менхенгладбах);
Нападающие: Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас"), Майкл Олисе ("Бавария"), Арно Калимуэндо ("Ренн"), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба - "Лион");
Резерв: Тео де Персен ("Осер"), Анди Диуф ("Ланс"), Крислен Матсима ("Монако"), Лесли Угочукву ("Челси").
Соперниками Франции на групповом этапе Олимпиады станут сборные США, Гвинеи и Новой Зеландии.
Турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
???????????????????? ???????????????????????????????????????? ????⚽️— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 8, 2024
Ils représenteront la France aux ???????????????? ???????????????????????????????????????? de @Paris2024 ????????????#BleuCollectif pic.twitter.com/2MeVOe7nev
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