Обнародована официальная заявка Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции

Главный тренер команды Украины Руслань Ротань определил список игроков, которые попали в заявку на Олимпийские Игры-2024 во Франции. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва.

В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста.

Голкиперы: Георгий Ермаков ("Александрия"), Кирилл Фесюн ("Шахтер", Яков Кинарейкин ("Днепр-1"),

Защитники: Илья Крупский ("Ворскла"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Алексей Сыч ("Рух"), Владимир Салюк ("Черноморец"), Арсений Батагов ("Заря"), Евгений Павлюк ("Ворскла"),

Полузащитники: Валентин Рубчинский, Николай Михаленко, Максим Брагару (все - "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев (все - "Шахтер"), Максим Хлань ("Лехия"), Владислав Велетень ("Колос"), Олег Федор ("Рух"), Артем Шулянский ("Александрия"),

Нападающие: Игорь Краспопир ("Рух"), Даниил Сикан ("Шахтер").

На групповом этапе сине-желтые сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

Фото: УАФ