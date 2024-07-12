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Обнародована официальная заявка Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции

Олимпиада
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В список вошли 22 исполнителя

Обнародована официальная заявка Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции

Фото: пресслужба УАФ

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Главный тренер команды Украины Руслань Ротань определил список игроков, которые попали в заявку на Олимпийские Игры-2024 во Франции. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва.

В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех футболистов, которые старше этого возраста.

  • Голкиперы: Георгий Ермаков ("Александрия"), Кирилл Фесюн ("Шахтер", Яков Кинарейкин ("Днепр-1"),
  • Защитники: Илья Крупский ("Ворскла"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Алексей Сыч ("Рух"), Владимир Салюк ("Черноморец"), Арсений Батагов ("Заря"), Евгений Павлюк ("Ворскла"),
  • Полузащитники: Валентин Рубчинский, Николай Михаленко, Максим Брагару (все - "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев (все - "Шахтер"), Максим Хлань ("Лехия"), Владислав Велетень ("Колос"), Олег Федор ("Рух"), Артем Шулянский ("Александрия"),
  • Нападающие: Игорь Краспопир ("Рух"), Даниил Сикан ("Шахтер").

На групповом этапе сине-желтые сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

Обнародована официальная заявка Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции - изображение 1
Фото: УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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