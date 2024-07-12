Ротань: Перед нами - большой вызов, и мы хотим достойно представить Украину на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке и задачах нашей команды на Играх-2024 во Франции.

"Еще в 13 лет в днепропетровском спортинтернате я видел, как рождаются олимпийские чемпионы. А их там было действительно много. Потом, когда стал футболистом, пожалуй, я и не представлял, что могу попасть на Олимпийские игры. И так и не сложилось. Зато сложилось попасть туда в роли тренера. Я очень горжусь этим достижением - наших футболистов и нашей страны.

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После последнего матча Евро-2023, когда мы проиграли Испании, и все были расстроены, я видел по глазам ребят, что есть определенная недосказанность. Есть еще один турнир, где мы можем достичь своей цели. Все игроки просто стремились поехать на Олимпийские игры и сделать все для защиты чести нашей страны. Может, сложилось не у всех, но они подарили шанс другим молодым исполнителям. И те ребята, которые примут участие в Играх в Париже, достойны этого вызова.

Что касается цели на турнире, то хочется шаг за шагом идти вперед. Не хочу ничего прогнозировать. Сейчас наша цель - хорошо подготовиться, и уже потом, от матча к матчу, будем ставить задачи. Я считаю, что так будет лучше и спокойнее игрокам. Не хочется на них давить. Мы прекрасно понимаем, что некоторые наши исполнители еще не играли на турнирах такого уровня, поэтому им будет трудно. Мы должны всем тренерским штабом принять это психологическое давление на себя. Надо, чтобы ребята чувствовали себя раскованно, ведь только в таком состоянии они смогут продемонстрировать свои лучшие качества.

Во время подготовки мы должны привести всех игроков к единому функциональному состоянию, ведь после паузы они начали тренироваться в своих клубах и сейчас находятся еще не в лучших физических кондициях. Мы это понимаем и должны сбалансировать их. 14 июля мы играем со сборной Египта, а 18-го проводим, скажем так, генеральную репетицию перед Олимпийскими играми - со сборной Парагвая. Затем 19-го числа переезжаем в Лион, где будем базироваться перед стартовым матчем на ОИ-2024. Уже там будем готовиться к поединку с Ираком, который сыграем 24 июля.

Какая атмосфера была в НОК? Было очень весело прежде всего. И что очень понравилось - что нас в НОК очень поддерживали, желали нам как можно лучше выступить на Олимпийских играх, довести каждый матч до победы.

Это дарит нам крылья, мы будем стараться и мы понимаем, ради кого туда едем - прежде всего это наши военные, спасибо им за поддержку! Понимаем также, что перед нами - большой вызов, мы хотим достойно представить нашу страну", - сказал Руслан Ротань.