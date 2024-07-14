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Руслан Ротань: Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что творится в нашей стране
О целях и задачах
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, какие задачи будут стоять перед командой на Олимпиаде-2024.
"Поверьте, на первом месте для нас - это наша страна и для нас выпала большая честь представить Украину на Олимпиаде. Я не хочу сейчас давить на наших игроков и ставить какие-то недостижимые задачи. В первую очередь мы должны как можно лучше подготовиться к Олимпиаде, а на самих Играх будем ставить задачи поэтапно.
Первая цель - достойно сыграть с Ираком в стартовом туре. Будем работать на максимуме, чтобы достичь результата, который нас устроит. Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что происходит в нашей стране. Наши результаты должны показать, что у нас сильная страна", — сказал Ротань.
Напомним, сегодня, 14 июля, олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч с Египтом в рамках подготовки к Играм в Париже.
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