Таловеров: Очень ждем первого матча на Олимпийских играх

Центральный защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал участие “сине-желтых” в Олимпиаде-2024.

“Я очень счастлив, что меня вызвали на Евро, а потом – на Олимпийские игры. Это была моя мечта, и я наслаждаюсь каждую минуту в лагере национальной, а теперь олимпийской сборной.

Когда ты играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх.

Я не хочу ничего говорить о своем авторитете, хотя работаю с Русланом Петровичем немного больше других игроков. Молодым стараюсь подсказывать, но так поступают все — помогаем друг другу. В сборной хорошая атмосфера, готовимся”, – сказал Таловеров.