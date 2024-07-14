  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Таловеров: Очень ждем первого матча на Олимпийских играх
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таловеров: Очень ждем первого матча на Олимпийских играх

Олимпиада

В сборной хорошая атмосфера

Таловеров: Очень ждем первого матча на Олимпийских играх

УАФ

Новина українською

Центральный защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал участие “сине-желтых” в Олимпиаде-2024.

“Я очень счастлив, что меня вызвали на Евро, а потом – на Олимпийские игры. Это была моя мечта, и я наслаждаюсь каждую минуту в лагере национальной, а теперь олимпийской сборной.

Когда ты играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх.

Я не хочу ничего говорить о своем авторитете, хотя работаю с Русланом Петровичем немного больше других игроков. Молодым стараюсь подсказывать, но так поступают все — помогаем друг другу. В сборной хорошая атмосфера, готовимся”, – сказал Таловеров.

Читайте такжеНе Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО

Сборная Украины стартует на Олимпиаде-2024 24 июля матчем против Ирака.

По теме
yellow-arrow
Руслан Ротань: Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что творится в нашей стране
yellow-arrow
Не Joma. УАФ представила форму сборной Украины на Олимпийские игры - ФОТО
yellow-arrow
Украина U-23 – Египет U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 14.07.2024
Максим Таловеров Украина (Олимпиада-2024)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости