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Таловеров: Очень ждем первого матча на Олимпийских играх
В сборной хорошая атмосфера
УАФ
Центральный защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал участие “сине-желтых” в Олимпиаде-2024.
“Я очень счастлив, что меня вызвали на Евро, а потом – на Олимпийские игры. Это была моя мечта, и я наслаждаюсь каждую минуту в лагере национальной, а теперь олимпийской сборной.
Когда ты играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх.
Я не хочу ничего говорить о своем авторитете, хотя работаю с Русланом Петровичем немного больше других игроков. Молодым стараюсь подсказывать, но так поступают все — помогаем друг другу. В сборной хорошая атмосфера, готовимся”, – сказал Таловеров.
Сборная Украины стартует на Олимпиаде-2024 24 июля матчем против Ирака.
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