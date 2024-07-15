На России впервые за 40 лет не будут показывать Олимпийские игры

На России впервые за 40 лет телеканалы не будут показывать Олимпиаду. Ни один из телеканалов или стриминговых сервисов в России не приобрел право на трансляцию Олимпийских игр в Париже, сообщают местные СМИ.

Это решение политическое, пишут журналисты. Причина в том, что на Олимпиаде 2024 российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

На игры поедут до 16 атлетов из РФ и будут участвовать в соревнованиях преимущественно по непопулярным видам спорта (кроме тенниса).

В последний раз Олимпийские игры в России не показывали на телевидении 40 лет назад - когда СССР бойкотировал игры 1984 года в Лос-Анджелесе.