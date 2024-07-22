  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля

Олимпиада

График топ-поединков

Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля

fcdynamo.com

Новина українською

На ОИ-2024 команда Руслана Ротаня проведет как минимум три матча группового этапа. Подопечные Александра Шовковского сыграют как минимум два поединка в рамках квалификации Лиги чемпионов, на этой неделе и следующей. Как и житомирское "Полесье", но в отборе Лиги конференций. То есть, в ближайшее время мы поймем, будут ли у "сине-желтых", киевлян и житомирян еще битвы в соответствующих турнирах – верим и поддерживаем украинские команды на Олимпиаде и в еврокубках.

Понедельник, 22 июля

Соперником команды Михайленко в полуфинале ЕВРО U-19 будет победитель квартета В. Перед третьим туром группового этапа там лидирует Франция (6), следом идет Испания (4). Турция (1) и Дания (0) – на дне таблицы.

  • 21:00. Испания U-19 – Франция U-19. ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
  • 21:00. Турция U-19 – Дания U-19. ЕВРО U-19. Сайт УЕФА

Вторник, 23 июля

Из отпуска вышли, предсезонку провели – пора в бой. "Динамо" столкнется в сербским "Партизаном" в отборе главного клубного европейского соревнования. Принципиальное противостояние. Отметим, что ответный матч состоится в среду, 31 июля. Первый поединок, номинально домашний для киевлян, пройдет в Польше на "Люблин Арене".

  • 21:00. "Динамо" – "Партизан". Квалификация ЛЧ. 2+2 / YT-канал "Динамо" / Динамо TV

Среда, 24 июля

А вот и долгожданная для украинцев Олимпиада. Естественно, нас особенно интересует квартет, в котором выступает коллектив Руслана Ротаня.

  • 16:00. Аргентина – Марокко. Олимпиада. Суспільне Спорт
  • 20:00. Ирак – Украина. Олимпиада. Суспільне Спорт

Четверг, 25 июля

"Полесью" на пути в группу Лиги конференций необходимо будет пройти словенскую "Олимпию" из города Любляна. Это первый поединок украинского клуба на еврокубковой арене в его истории, он пройдет в польском городе Гливице. Отметим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 1 августа.

Сборная Украины U-19 волевой победой одолела сверстников из Италии и вышла в полуфинал плей-офф ЕВРО-2024 со 2-го места группы А, получив также путевку на ЧМ-2025 (U-20) в Чили.

  • 16:00. Италия U-19 – N/A. Полуфинал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
  • 20:00. "Олимпия" – "Полесье". Квалификация ЛК.
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
  • 21:00. N/A – Украина U-19. Полуфинал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА

Суббота, 27 июля

В эту неделю влезли только два тура группового этапа Олимпийских игр в дисциплине футбол. Свой второй матч Украина проведет с Марокко.

  • 16:00. Аргентина – Ирак. Олимпиада. Суспільне Спорт
  • 18:00. Украина – Марокко. Олимпиада. Суспільне Спорт

Воскресенье, 28 июля

  • 21:00. N/A – N/A. Финал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
По теме
yellow-arrow
Матчи юношеской, олимпийской и женской сборных Украины. Расписание футбола на 15 – 21 июля
yellow-arrow
Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду
yellow-arrow
Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи
календарь расписание футбола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости