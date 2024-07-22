Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
График топ-поединков
fcdynamo.com
На ОИ-2024 команда Руслана Ротаня проведет как минимум три матча группового этапа. Подопечные Александра Шовковского сыграют как минимум два поединка в рамках квалификации Лиги чемпионов, на этой неделе и следующей. Как и житомирское "Полесье", но в отборе Лиги конференций. То есть, в ближайшее время мы поймем, будут ли у "сине-желтых", киевлян и житомирян еще битвы в соответствующих турнирах – верим и поддерживаем украинские команды на Олимпиаде и в еврокубках.
Понедельник, 22 июля
Соперником команды Михайленко в полуфинале ЕВРО U-19 будет победитель квартета В. Перед третьим туром группового этапа там лидирует Франция (6), следом идет Испания (4). Турция (1) и Дания (0) – на дне таблицы.
- 21:00. Испания U-19 – Франция U-19. ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
- 21:00. Турция U-19 – Дания U-19. ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
Вторник, 23 июля
Из отпуска вышли, предсезонку провели – пора в бой. "Динамо" столкнется в сербским "Партизаном" в отборе главного клубного европейского соревнования. Принципиальное противостояние. Отметим, что ответный матч состоится в среду, 31 июля. Первый поединок, номинально домашний для киевлян, пройдет в Польше на "Люблин Арене".
- 21:00. "Динамо" – "Партизан". Квалификация ЛЧ. 2+2 / YT-канал "Динамо" / Динамо TV
Среда, 24 июля
А вот и долгожданная для украинцев Олимпиада. Естественно, нас особенно интересует квартет, в котором выступает коллектив Руслана Ротаня.
- 16:00. Аргентина – Марокко. Олимпиада. Суспільне Спорт
- 20:00. Ирак – Украина. Олимпиада. Суспільне Спорт
Четверг, 25 июля
"Полесью" на пути в группу Лиги конференций необходимо будет пройти словенскую "Олимпию" из города Любляна. Это первый поединок украинского клуба на еврокубковой арене в его истории, он пройдет в польском городе Гливице. Отметим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 1 августа.
Сборная Украины U-19 волевой победой одолела сверстников из Италии и вышла в полуфинал плей-офф ЕВРО-2024 со 2-го места группы А, получив также путевку на ЧМ-2025 (U-20) в Чили.
- 16:00. Италия U-19 – N/A. Полуфинал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
- 20:00. "Олимпия" – "Полесье". Квалификация ЛК.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- 21:00. N/A – Украина U-19. Полуфинал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
Суббота, 27 июля
В эту неделю влезли только два тура группового этапа Олимпийских игр в дисциплине футбол. Свой второй матч Украина проведет с Марокко.
- 16:00. Аргентина – Ирак. Олимпиада. Суспільне Спорт
- 18:00. Украина – Марокко. Олимпиада. Суспільне Спорт
Воскресенье, 28 июля
- 21:00. N/A – N/A. Финал ЕВРО U-19. Сайт УЕФА
Популярное сейчас
- Сегодня Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Михайленко: На следующий матч мы выйдем играть уже с ощущением выполненного дела