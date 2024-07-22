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Платини: Меня не интересует олимпийская сборная Франции
Бывший президент УЕФА не будет смотреть футбольные матчи Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro
Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не будет смотреть футбольные матчи Олимпиады, которая состоится во Франции.
"Меня не интересует олимпийская сборная Франции. Футбол не является олимпийским видом спорта", - цитирует Платини RMC Sport.
Футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа.
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Источник:RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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янковский ян (Запорожье)
22.07.2024 в 19:53
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