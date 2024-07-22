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Платини: Меня не интересует олимпийская сборная Франции

Олимпиада

Бывший президент УЕФА не будет смотреть футбольные матчи Олимпиады

Платини: Меня не интересует олимпийская сборная Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не будет смотреть футбольные матчи Олимпиады, которая состоится во Франции.

"Меня не интересует олимпийская сборная Франции. Футбол не является олимпийским видом спорта", - цитирует Платини RMC Sport.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа.

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Франция Мишель Платини
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
22.07.2024 в 19:53
Обиженный
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Комментарии 1
янковский ян (Запорожье)
22.07.2024 в 19:53
Обиженный
Ответить
0
0

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