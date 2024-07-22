Платини: Меня не интересует олимпийская сборная Франции

Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не будет смотреть футбольные матчи Олимпиады, которая состоится во Франции.

"Меня не интересует олимпийская сборная Франции. Футбол не является олимпийским видом спорта", - цитирует Платини RMC Sport.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа.