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Британское издание составило рейтинг лучших футболистов ОИ-2024
Французов в списке больше всех
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание GiveMeSport подготовило список игроков предстоящего олимпийского турнира, которые будут привлекать наибольшее внимание. Половину рейтинга сформировали французы и испанцы.
- Хулиан Альварес, Николас Отаменди, Тиаго Альмада (Аргентина)
- Майкл Олисе, Александр Ляказетт, Жан-Филлип Матета, Кастельйо Лукеба, Энцо Мильйо (Франция)
- Ашраф Хакими (Марокко)
- Алехандро Баена, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Саму Омородион (Испания)
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- Хулио Энсисо (Парагвай)
- Бубакар Траоре (Мали)
- Наби Кейта (Гвинея)
Первый поединок соревнований состоится завтра в 16:00.
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Источник:Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
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