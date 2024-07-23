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Британское издание составило рейтинг лучших футболистов ОИ-2024

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Французов в списке больше всех

Британское издание составило рейтинг лучших футболистов ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Издание GiveMeSport подготовило список игроков предстоящего олимпийского турнира, которые будут привлекать наибольшее внимание. Половину рейтинга сформировали французы и испанцы.

  • Хулиан Альварес, Николас Отаменди, Тиаго Альмада (Аргентина)
  • Майкл Олисе, Александр Ляказетт, Жан-Филлип Матета, Кастельйо Лукеба, Энцо Мильйо (Франция)
  • Ашраф Хакими (Марокко)
  • Алехандро Баена, Фермин Лопес, Пау Кубарси, Саму Омородион (Испания)

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  • Хулио Энсисо (Парагвай)
  • Бубакар Траоре (Мали)
  • Наби Кейта (Гвинея)

Первый поединок соревнований состоится завтра в 16:00.

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Николас Отаменди Александр Лаказетт Ашраф Хакими Хулиан Альварес Фермин Лопес Пау Кубарси
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Александр Симченко
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