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Аргентина U-23 - Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Игра соперников Украины на турнире – смотреть онлайн трансляцию матча Олимпиады
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду начинается олимпийский турнир сборных по футболу. Сборная Украины свой дебютный матч в рамках такого соревнования проведет в 20:00, а соперники "сине-желтых" по группе – команды Аргентины и Марокко начнут свою игру несколькими часами ранее, в 16:00 по киевскому времени.
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24 июля 2024. Олимпийский футбольный турнир, первый тур. Сент-Этьен, "Стад Жоффруа Гишар"
Аргентина U-23 16:00 Марокко U-23
Трансляция – Суспільне Спорт
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Сапожников
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