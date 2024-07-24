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Аргентина U-23 - Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Олимпиада

Игра соперников Украины на турнире – смотреть онлайн трансляцию матча Олимпиады

Аргентина U-23 - Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду начинается олимпийский турнир сборных по футболу. Сборная Украины свой дебютный матч в рамках такого соревнования проведет в 20:00, а соперники "сине-желтых" по группе – команды Аргентины и Марокко начнут свою игру несколькими часами ранее, в 16:00 по киевскому времени.

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24 июля 2024. Олимпийский футбольный турнир, первый тур. Сент-Этьен, "Стад Жоффруа Гишар"

Аргентина U-23 16:00 Марокко U-23

Трансляция – Суспільне Спорт

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Сапожников
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