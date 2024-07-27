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Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Олимпиада
Обновлено

За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов

Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

Общий медальный зачет на 27 июля

Номер Страна Всего Золото Серебро Бронза
1 Австралия 5 3 2 0
2 Китай 3 2 0 1
3 США 5 1 2 2
4 Франция 3 1 1 1
5 Бельгия 2 1 0 1
5 Япония 2 1 0 1
5 Казахстан 2 1 0 1
8 Германия 1 1 0 0
9 Италия 3 0 1 2
10 Великобритания 2 0 1 1
10 Юж. Корея 2 0 1 1
12 Канада 1 0 1 0
12 Фиджи 1 0 1 0
12 Монголия 1 0 1 0
15 Испания 1 0 0 1
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