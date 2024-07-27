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Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.
Общий медальный зачет на 27 июля
|Номер
|Страна
|Всего
|Золото
|Серебро
|Бронза
|1
|Австралия
|5
|3
|2
|0
|2
|Китай
|3
|2
|0
|1
|3
|США
|5
|1
|2
|2
|4
|Франция
|3
|1
|1
|1
|5
|Бельгия
|2
|1
|0
|1
|5
|Япония
|2
|1
|0
|1
|5
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|8
|Германия
|1
|1
|0
|0
|9
|Италия
|3
|0
|1
|2
|10
|Великобритания
|2
|0
|1
|1
|10
|Юж. Корея
|2
|0
|1
|1
|12
|Канада
|1
|0
|1
|0
|12
|Фиджи
|1
|0
|1
|0
|12
|Монголия
|1
|0
|1
|0
|15
|Испания
|1
|0
|0
|1
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