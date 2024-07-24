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Олимпийская сборная Испании минимально обыграла Узбекистан

Олимпиада
Обновлено

Три очка Рохи

Олимпийская сборная Испании минимально обыграла Узбекистан

Фото: Sky Sports

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Испании победила Узбекистан в рамках 1-го тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024.

Первыми счет открыли испанцы, Пубиль переиграл голкипера и попал в правый угол ворот. Но на 45+3 минуте сборной Узбекистана удалось реализовать свой пенальти - отличился Шомуродов, 1:1.

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После перерыва на 62-й минуте Гомес спасает Испанию от ничьей, забив в ворота соперника. Поединок завершился победой Испании 2:1.

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Испания Узбекистан
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