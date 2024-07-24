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ОИ-2024. Аргентина вырвала ничью с Марокко на 90+16 минуте. Матч закончился большим скандалом
Вернее, официально матч еще не закончился
Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.
Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.
Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).
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После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения. Официальный сайт МОК изменил статус матча и сейчас делегаты решают судьбу поединка.
Обновлено. VAR ничего не изменил, матч завершен со счетом 2:2.
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