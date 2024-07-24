ОИ-2024. Аргентина вырвала ничью с Марокко на 90+16 минуте. Матч закончился большим скандалом

Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.

Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.

Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).

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После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения. Официальный сайт МОК изменил статус матча и сейчас делегаты решают судьбу поединка.

Обновлено. VAR ничего не изменил, матч завершен со счетом 2:2.

Аргентина - Марокко 2:2

Голы: Симеоне (68), Медина (90+16) - Рахими (45+2, 51)