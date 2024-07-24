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ОИ-2024. Аргентина вырвала ничью с Марокко на 90+16 минуте. Матч закончился большим скандалом

Олимпиада
Обновлено

Вернее, официально матч еще не закончился

ОИ-2024. Аргентина вырвала ничью с Марокко на 90+16 минуте. Матч закончился большим скандалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.

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Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.

Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).

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После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения. Официальный сайт МОК изменил статус матча и сейчас делегаты решают судьбу поединка.

Обновлено. VAR ничего не изменил, матч завершен со счетом 2:2.

Аргентина - Марокко 2:2
Голы: Симеоне (68), Медина (90+16) - Рахими (45+2, 51)
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Аргентина Марокко
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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.07.2024 в 19:30
Ну так ніхто не пригадує, чим закінчувалася історія нашої команди, коли "лідер" групи перший матч провалював Чого, чого а зірочок у південноафриканський командах хоч греблю гати! Тому, щоб не бути "головне приймати участь" схвалимо цей результат і зрозуміємо, що у нас не буде ЖОДНОГО прохідного матчу! На це і налаштовуємося! Пам'ятаємо, що один може забити будь-яка команда, тому слід налаштовуватися та забивати принаймні ДВА, три... Головне більше ніж суперник.
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Комментарии 6
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Spokoyno (Київ)
24.07.2024 в 19:30
Ну так ніхто не пригадує, чим закінчувалася історія нашої команди, коли "лідер" групи перший матч провалював Чого, чого а зірочок у південноафриканський командах хоч греблю гати! Тому, щоб не бути "головне приймати участь" схвалимо цей результат і зрозуміємо, що у нас не буде ЖОДНОГО прохідного матчу! На це і налаштовуємося! Пам'ятаємо, що один може забити будь-яка команда, тому слід налаштовуватися та забивати принаймні ДВА, три... Головне більше ніж суперник.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
24.07.2024 в 18:49
В МОК теж грошенята добре рахують, як і в ФІФА. Треба Аргентину за вуха тягнути, бо глядачів буде мало на трибунах
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hromik1973 (тернополь)
24.07.2024 в 19:07
ТИ ІДІОТ?УВЕСЬ СТАДІОН БУВ ЗАПОВНЕНИЙ ФАНАМИ МАРОККО!!!!!
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legio5 (Николаев)
24.07.2024 в 19:26
Мароканців у Франції хоч греблю гати. Скоріш, по вашій лозіці мок хоче щоб вони швидше додому поїхали )))
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kalan-86 (Анкара)
24.07.2024 в 18:45
Это пи…ц какой-то с этой Аргентиной. Они что там, все свои природные ресурсы отдали футбольным функционерам, ради того, чтобы сборные тянули во всех турнирах?
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tekutiev (донецк,Украина)
24.07.2024 в 18:37
судья из швеции сделал всё чтобы аргентина не проиграла
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