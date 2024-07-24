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Олимпийская сборная Новой Зеландии побеждает Гвинею, а доминиканцы играют вничью с Египтом

Олимпиада
Обновлено

Матчи первого тура группового этапа ОИ

Олимпийская сборная Новой Зеландии побеждает Гвинею, а доминиканцы играют вничью с Египтом

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 июля почти одновременно стартовали два матча первого тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024: Гвинея - Новая Зеландия и Египет - Доминиканская Республика.

В первом матче на 25-й минуте счет открыли новозеландцы. Сборная Гвинеи во втором тайме сумела забить два гола, но из-за офсайда один мяч отменили. А Новая Зеландия удвоила свое преимущество. Финальный свисток - на табло 1:2.

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Сборным Египта и Доминиканской Республике не удалось реализовать ни один голевой момент. Поединок завершился со счетом 0:0.

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Новая Зеландия Египет Гвинея
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