Олимпийская сборная Новой Зеландии побеждает Гвинею, а доминиканцы играют вничью с Египтом

24 июля почти одновременно стартовали два матча первого тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024: Гвинея - Новая Зеландия и Египет - Доминиканская Республика.

В первом матче на 25-й минуте счет открыли новозеландцы. Сборная Гвинеи во втором тайме сумела забить два гола, но из-за офсайда один мяч отменили. А Новая Зеландия удвоила свое преимущество. Финальный свисток - на табло 1:2.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборным Египта и Доминиканской Республике не удалось реализовать ни один голевой момент. Поединок завершился со счетом 0:0.