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Скандал на ОИ-2024. Судья отменил гол Аргентины в матче с Марокко на 90+16 минуте. Матч доигрывали через 2 часа

Олимпиада
Обновлено

Марокканцы все-таки победили

Скандал на ОИ-2024. Судья отменил гол Аргентины в матче с Марокко на 90+16 минуте. Матч доигрывали через 2 часа

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.

Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.

Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина, казалось, принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).

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После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения, а судья пошел смотреть ВАР.

В итоге судья все-таки зафиксировал офсайд у аргентинцев при втором забитом голе. И так как матч официально не был доигран, через два часа после формального завершения поединка команды вышли его доигрывать.

Доиграли минут 5, аргентинцы на забили, и в итоге матч таки завершился победой Марокко 2:1.

Аргентина - Марокко 1:2
Голы: Симеоне (68) - Рахими (45+2, 51)
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Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
24.07.2024 в 20:27
добавить 15 с лишним минут это слишком.решили не прогибаться под аргентину и всё уладить?гол отменили.марокко с победой.нашим теперь нужно обязательно выигрывать у ирака
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
24.07.2024 в 20:27
добавить 15 с лишним минут это слишком.решили не прогибаться под аргентину и всё уладить?гол отменили.марокко с победой.нашим теперь нужно обязательно выигрывать у ирака
Ответить
1
0

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