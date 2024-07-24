Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандал на ОИ-2024. Судья отменил гол Аргентины в матче с Марокко на 90+16 минуте. Матч доигрывали через 2 часа
Марокканцы все-таки победили
Getty Images/Global Images Ukraine
Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.
Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.
Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина, казалось, принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
-
После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения, а судья пошел смотреть ВАР.
В итоге судья все-таки зафиксировал офсайд у аргентинцев при втором забитом голе. И так как матч официально не был доигран, через два часа после формального завершения поединка команды вышли его доигрывать.
Доиграли минут 5, аргентинцы на забили, и в итоге матч таки завершился победой Марокко 2:1.
Популярное сейчас
- Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Украина поддерживает позицию Пекина по отношению к Тайваню, - МИД КНР
- "Абсолютное унижение в Польше". Динамо - Партизан. Обзор послематчевой сербской прессы
- Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 1