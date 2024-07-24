Скандал на ОИ-2024. Судья отменил гол Аргентины в матче с Марокко на 90+16 минуте. Матч доигрывали через 2 часа

Во Франции стартовал футбольный олимпийский турнир, в одном из матчей которого в нашей группе Аргентина играла с Марокко.

Поединок вышел максимально интригующим. Африканская сборная открыла счет в концовке первого тайма, а в начале второго удвоила преимущество.

Впрочем, аргентинцы смогли отыграться – Симеоне (сын всем известного Диего) забил первый гол на 68-й минуте, а Медина, казалось, принес своей команде ничью на 90+16 (!!!).

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После забитого гола на 16-й компенсированной минуте в аргентинцев с трибун полетели бутылки и петарды. Финального свистка команды не дождались и ушли в подтрибунные помещения, а судья пошел смотреть ВАР.

В итоге судья все-таки зафиксировал офсайд у аргентинцев при втором забитом голе. И так как матч официально не был доигран, через два часа после формального завершения поединка команды вышли его доигрывать.

Доиграли минут 5, аргентинцы на забили, и в итоге матч таки завершился победой Марокко 2:1.

Аргентина - Марокко 1:2

Голы: Симеоне (68) - Рахими (45+2, 51)