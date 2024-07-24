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ОИ-2024. Украина и Ирак обменялись голами в начале второго тайма

Олимпиада
Обновлено

Забили и сразу же пропустили

ОИ-2024. Украина и Ирак обменялись голами в начале второго тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой первый матч на Олимпиаде-2024. В соперниках нашей команды – Ирак.

В первом тайме наша сборная владела инициативой, но забить не получалось.

А после перерыва наша команда все-таки открыла счет. После навеса со штрафного Батагов пробил головой, но вратарь потянул удар. А на добивании первым подсуетился Рубчинский.

Впрочем, вели в счете мы недолго. Таловеров сфолил в своей штрафной площадке, подтолкнув оппонента в спину во время прыжка. Судья дал пенальти, а Хуссейн переиграл Фесюна с 11-метровой отметки.

1:1 к 56-й минуте матча.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Украина U-21
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.07.2024 в 21:36
Ось він наш рівень....програємо навіть Іракові....
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.07.2024 в 21:36
Ось він наш рівень....програємо навіть Іракові....
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2
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 21:44
ти бль подивись футбол, потім хрюкай своїм рилом смердючим.....даун !
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.07.2024 в 21:58
Згинь!
 
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