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ОИ-2024. Сборная Японии разгромила Парагвай

Олимпиада
Обновлено

Японцы получают три очка

ОИ-2024. Сборная Японии разгромила Парагвай

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

24 июля олимпийская сборная Японии вышла на поле против Парагвая в рамках первого тура группового этапа на ОИ-2024.

В матче японцы забили один единственный гол на 19-й поединке. Мито нашел свободное пространство в штрафной площадке и направил мяч в нижний левый угол ворот.

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Сборная Парагвая так и не смогла сравнять счет, но Япония забила еще четыре гола. Финальный свисток - на табло 5:0.

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