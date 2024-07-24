ОИ-2024. Сборная Японии разгромила Парагвай

24 июля олимпийская сборная Японии вышла на поле против Парагвая в рамках первого тура группового этапа на ОИ-2024.

В матче японцы забили один единственный гол на 19-й поединке. Мито нашел свободное пространство в штрафной площадке и направил мяч в нижний левый угол ворот.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Парагвая так и не смогла сравнять счет, но Япония забила еще четыре гола. Финальный свисток - на табло 5:0.