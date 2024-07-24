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ОИ-2024. Сборная Японии разгромила Парагвай
Японцы получают три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
24 июля олимпийская сборная Японии вышла на поле против Парагвая в рамках первого тура группового этапа на ОИ-2024.
В матче японцы забили один единственный гол на 19-й поединке. Мито нашел свободное пространство в штрафной площадке и направил мяч в нижний левый угол ворот.
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Сборная Парагвая так и не смогла сравнять счет, но Япония забила еще четыре гола. Финальный свисток - на табло 5:0.
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