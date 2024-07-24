Месси отреагировал на отмененный гол в матче ОИ с участием Аргентины

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Аргентины сыграла против Марокко в рамках первого тура футбольного турнира ОИ.

Сначала этот поединок завершился со счетом 2:2, но в конце концов, судья все-таки зафиксировал гол из-за офсайда, а игроки покинули поле из-за поведения фанатов.

Легендарный аргентинец Лионель Месси отреагировал на эту ситуацию: