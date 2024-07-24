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Месси отреагировал на отмененный гол в матче ОИ с участием Аргентины

Олимпиада
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Необычно (с)

Месси отреагировал на отмененный гол в матче ОИ с участием Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Аргентины сыграла против Марокко в рамках первого тура футбольного турнира ОИ.

Сначала этот поединок завершился со счетом 2:2, но в конце концов, судья все-таки зафиксировал гол из-за офсайда, а игроки покинули поле из-за поведения фанатов.

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Легендарный аргентинец Лионель Месси отреагировал на эту ситуацию:

"Необычно", - написал футболист в своем Instagram.

Месси отреагировал на отмененный гол в матче ОИ с участием Аргентины - изображение 1
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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