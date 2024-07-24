Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Украины сыграла против Ирака в матче первого тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Илья Крупский. Он получил 7.4.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наш соотечественник за 90 минут преуспел в семи удачных обводках из 11, выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 84% точных передач и сделал 78 касаний к мячу.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Максим Хлань - 5.9.