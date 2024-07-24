  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore

Олимпиада
Обновлено

Оценки за матч

Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Украины сыграла против Ирака в матче первого тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Илья Крупский. Он получил 7.4.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Наш соотечественник за 90 минут преуспел в семи удачных обводках из 11, выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 84% точных передач и сделал 78 касаний к мячу.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил Максим Хлань - 5.9.

Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Тренер олимпийской сборной Аргентины - о матче с Марокко: Это величайший цирк
yellow-arrow
Рубчинский: Это приятно, забить в таком матче, но радости сильной нет
yellow-arrow
Ротань - о поражении против Ирака: Мы должны принять этот результат
Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости