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Крупский - лучший игрок матча в составе Украины против Олимпийской сборной Ирака по версии SofaScore
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Украины сыграла против Ирака в матче первого тура группового этапа мужского футбольного турнира ОИ-2024.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Илья Крупский. Он получил 7.4.
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Наш соотечественник за 90 минут преуспел в семи удачных обводках из 11, выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 84% точных передач и сделал 78 касаний к мячу.
Самую низкую оценку в нашей сборной получил Максим Хлань - 5.9.
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