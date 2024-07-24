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Ротань - о поражении против Ирака: Мы должны принять этот результат

Олимпиада
Обновлено

Специалист поделился своими эмоциями

Ротань - о поражении против Ирака: Мы должны принять этот результат

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в первом матче на ОИ-2024 против Ирака (2:1).

"Вы сами все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит два удара... Глобальные ошибки, я считаю, просто детские, они перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат. У нас есть еще два поединка, с более сильными командами. Следующий поединок - самый главный. Должны восстановиться, подойти в лучшей физической и ментальной форме к Марокко".

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"Пенальти? Это наши проблемы. Мы не можем опускать руки. Мы на этом акцентировали. Проблема даже не в ошибках, проблема в том, как мы действуем после ошибок. Я считаю, что мы на две головы были выше Ирака, но ошибки стали роковыми. Мы начали нервничать, спешить. Это мне не понравилось", - добавил специалист.

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Руслан Ротань Украина Ирак
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1 голосов
Источник:
suspilne
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Euhenio (Терен-тимч.-окуп.)
24.07.2024 в 22:56
З 6 матчів 1 можна було програти. Цей шанс вже реалізований. Тепер потрібно вигравати всі 5 інших матчів. Можливо так воно і буде.
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Комментарии 2
Euhenio (Терен-тимч.-окуп.)
24.07.2024 в 22:56
З 6 матчів 1 можна було програти. Цей шанс вже реалізований. Тепер потрібно вигравати всі 5 інших матчів. Можливо так воно і буде.
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0
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 22:40
подавай в отставку по болезни или хочешь добить команду до конца а всё началось как ты угробил ЧМ ПЕТРАКОВА --ГНАТЬ ТЕБЯ НАДО БЫЛО ДАВНО --у тебя нет СОВЕСТИ любишь славу а ещё больше бабки
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