Ротань - о поражении против Ирака: Мы должны принять этот результат

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в первом матче на ОИ-2024 против Ирака (2:1).

"Вы сами все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит два удара... Глобальные ошибки, я считаю, просто детские, они перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат. У нас есть еще два поединка, с более сильными командами. Следующий поединок - самый главный. Должны восстановиться, подойти в лучшей физической и ментальной форме к Марокко".

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