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Ротань - о поражении против Ирака: Мы должны принять этот результат
Специалист поделился своими эмоциями
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение команды в первом матче на ОИ-2024 против Ирака (2:1).
"Вы сами все видели. О какой закономерности может идти речь, когда соперник наносит два удара... Глобальные ошибки, я считаю, просто детские, они перевернули эту игру. Мы должны принять этот результат. У нас есть еще два поединка, с более сильными командами. Следующий поединок - самый главный. Должны восстановиться, подойти в лучшей физической и ментальной форме к Марокко".
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"Пенальти? Это наши проблемы. Мы не можем опускать руки. Мы на этом акцентировали. Проблема даже не в ошибках, проблема в том, как мы действуем после ошибок. Я считаю, что мы на две головы были выше Ирака, но ошибки стали роковыми. Мы начали нервничать, спешить. Это мне не понравилось", - добавил специалист.
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