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Рубчинский: Это приятно - забить в таком матче, но радости сильной нет

Олимпиада
Обновлено

Проиграли Ираку 1:2

Рубчинский: Это приятно - забить в таком матче, но радости сильной нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек олимпийской сборной Украины Валентин Рубчинский прокомментировал итог первого матча на турнире. Наша команда проиграла Ираку 1:2, а полузащитник забил наш единственный гол в этом поединке.

- Это приятно - забить в таком матче. Но радости сильной нет, потому что мы проиграли. В игре, в которой должны были побеждать, потому что контролировали весь первый тайм, забили гол. Затем пропустили немного неприятный гол, и команда [Ирака] почувствовала уверенность и начала нас поджимать. Так получилось, что мы проиграли этот матч.

- "Прибил" ли команду второй пропущенный гол?

- Больше "прибил" первый, потому что мы пропустили сразу [после того], как забили, - даже не почувствовали этот вкус победы. И так получилось, что команда [соперников] почувствовала больше уверенности, и нам уже было труднее.

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Украина U-21 Валентин Рубчинский
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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