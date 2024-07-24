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Тренер олимпийской сборной Аргентины - о матче с Марокко: Это величайший цирк
Специалист не сдерживал своих эмоций
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Аргентины проиграла Марокко со счетом 2:1 в первом матче на ОИ.
На это поражение отреагировал главный тренер аргентинской команды Хавьер Маскерано.
"Это самый большой цирк, который я видел в своей жизни", - заявил специалист.
Напомним, сначала этот поединок завершился со счетом 2:2, но судья зафиксировал офсайд и гол аргентинцам не засчитали.
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