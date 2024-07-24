Тренер олимпийской сборной Аргентины - о матче с Марокко: Это величайший цирк

Сегодня, 24 июля, олимпийская сборная Аргентины проиграла Марокко со счетом 2:1 в первом матче на ОИ.

На это поражение отреагировал главный тренер аргентинской команды Хавьер Маскерано.

"Это самый большой цирк, который я видел в своей жизни", - заявил специалист.

Напомним, сначала этот поединок завершился со счетом 2:2, но судья зафиксировал офсайд и гол аргентинцам не засчитали.