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ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D
В квартетах завершились матчи первого тура
Фото - John Todd/ISI/Getty Images
В Марселе хозяева соревнований разобрались с командой США и теперь возглавляют группу. Кипер "Ле Блё" Гийом Рест сделал 4 сейва и внес существенный вклад в победу. 27 июля коллектив встретится с Гвинеей.
Франция – США 3:0
Голы: Ляказетт, 61, Олисе, 69, Баде, 85
В Париже Мали и Израиль обменялись голами после перерыва. Африканская сборная доминировала на поле (владение 66%, 25 ударов, 8 в створ и 9 заблокированных), но соперник выстоял. В субботу команда будет играть с Японией.
Мали – Израиль 1:1
Голы: Думба, 63 – Диалло, 56 (аг)
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