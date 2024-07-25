ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D

В Марселе хозяева соревнований разобрались с командой США и теперь возглавляют группу. Кипер "Ле Блё" Гийом Рест сделал 4 сейва и внес существенный вклад в победу. 27 июля коллектив встретится с Гвинеей.

Франция – США 3:0

Голы: Ляказетт, 61, Олисе, 69, Баде, 85

В Париже Мали и Израиль обменялись голами после перерыва. Африканская сборная доминировала на поле (владение 66%, 25 ударов, 8 в створ и 9 заблокированных), но соперник выстоял. В субботу команда будет играть с Японией.

Мали – Израиль 1:1

Голы: Думба, 63 – Диалло, 56 (аг)