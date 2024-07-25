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Зеленский - украинским олимпийцам: Желаю побед и помнить, что мы все на вас смотрим
Напутствие президента
Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх-2024 в Париже.
"Это уже большое достижение - что во время полномасштабной войны мы участвуем в Олимпиаде наравне со всеми другими нациями и что на Играх не будет флагов и участия государства-террориста.
Я вам желаю ваших собственных побед и иметь позитив, помнить, что мы все на вас смотрим. Это наверняка очень большая ответственность. Поэтому успеха вам в ваших соревнованиях!", - сказал глава государства.
Напомним, Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.
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