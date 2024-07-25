Зеленский - украинским олимпийцам: Желаю побед и помнить, что мы все на вас смотрим

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх-2024 в Париже.

"Это уже большое достижение - что во время полномасштабной войны мы участвуем в Олимпиаде наравне со всеми другими нациями и что на Играх не будет флагов и участия государства-террориста.

Я вам желаю ваших собственных побед и иметь позитив, помнить, что мы все на вас смотрим. Это наверняка очень большая ответственность. Поэтому успеха вам в ваших соревнованиях!", - сказал глава государства.