Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран - после игры Украины с Ираком: Дай арбитр такой пенальти на Евро-2024 - он бы больше не судил
Впечатления специалиста о судействе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран жестко раскритиковал работу арбитров в первом матче сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 против Ирака.
- Стоит ли Руслану Ротаню "напихать" Таловеру за пенальти? Потому что, да, очень картинно упал игрок Ирака, но и Максим руки держал у него на спине и пусть и хрупко, но толкнул.
- Да нет, вы что. Сейчас судьи закрывают глаза на такие моменты. Не дают в современном футболе пенальти за такие фолы. Судейство - это вообще... Ну как можно давать такой пенальти? Это смех. Или ужас. Считаю, что именно несправедливый одиннадцатиметровый стал для ребят Ротаня таким-себе психологическим ударом.
Я перед игрой Украины смотрел еще матч между Марокко и Аргентиной, то там тоже арбитр "придумал" пенальти. Квалификация арбитров на Олимпиаде очень сомнительна. Откуда был этот мужик, что Украину судил?
- Господин Исмаил из Судана.
- Может, у них в Судане так и судят, и это нормально, но на мировом уровне нельзя же такое делать.
Я Вам так скажу: дай арбитр на Евро-2024 такой пенальти - он больше бы матчи не судил. Уверен на сто процентов.
Популярное сейчас
- Командующий Нацгвардии: Через месяц-полтора россияне станут в оборону
- Агент Довбика не достиг соглашения с Атлетико об окончательных условиях контракта клиента
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- ОИ-2024. Аргентина вырвала ничью с Марокко на 90+16 минуте. Матч закончился большим скандалом
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 1