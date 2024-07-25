Шаран - после игры Украины с Ираком: Дай арбитр такой пенальти на Евро-2024 - он бы больше не судил

Бывший главный тренер "Александрии" и других украинских клубов Владимир Шаран жестко раскритиковал работу арбитров в первом матче сборной Украины U-23 на Олимпиаде-2024 против Ирака.

- Стоит ли Руслану Ротаню "напихать" Таловеру за пенальти? Потому что, да, очень картинно упал игрок Ирака, но и Максим руки держал у него на спине и пусть и хрупко, но толкнул.

- Да нет, вы что. Сейчас судьи закрывают глаза на такие моменты. Не дают в современном футболе пенальти за такие фолы. Судейство - это вообще... Ну как можно давать такой пенальти? Это смех. Или ужас. Считаю, что именно несправедливый одиннадцатиметровый стал для ребят Ротаня таким-себе психологическим ударом.

Я перед игрой Украины смотрел еще матч между Марокко и Аргентиной, то там тоже арбитр "придумал" пенальти. Квалификация арбитров на Олимпиаде очень сомнительна. Откуда был этот мужик, что Украину судил?

- Господин Исмаил из Судана.

- Может, у них в Судане так и судят, и это нормально, но на мировом уровне нельзя же такое делать.

Я Вам так скажу: дай арбитр на Евро-2024 такой пенальти - он больше бы матчи не судил. Уверен на сто процентов.