Андрей Телесненко: При всем уважении к Ираку, такому сопернику Украина уступать не имела права

Мнением о неудачном старте команды Руслана Ротаня, которая на Олимпийских Играх во Франции в первом матче уступила Ираку (1:2), с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-игрок сборной Украины Андрей Телесненко.

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- Этот год для разных наших сборных проходит как по шаблону, - считает он. - На турнирах высочайшего уровня мы сначала создаем сами себе проблемы, а затем героически пытаемся их преодолеть. Но, к сожалению, это не всегда удается. С национальной сборной Украины это не прошло: на чемпионате Европы проиграв Румынии с большим счетом, героические усилия в следующих двух матчах не помогли. А вот нашей юношеской сборной (U-19) на континентальном первенстве повезло: сыграв в двух матчах подряд в "сухие" ничьи с Северной Ирландией и Норвегией, в решающей игре в группе удалось одолеть Италию. Трудно сказать, как именно сложится турнирная судьба нашей олимпийской сборной на Играх во Франции, но как и в случае с главной командой страны и юношеской сборной (U-19), все началось с неудачи. Никто не думал, что подопечные Руслана Ротаня проиграют первый же матч на Олимпиаде. Да еще кому – Ираку! При всем уважении к этой сборной такому сопернику уступать не имели права.

– Какие впечатления у вас остались от игры?

- От игры – двойственные, а вот от результата – отрицательные. В первом тайме вчерашней игры все вроде бы складывалось в пользу нашей команды. Было видно, что украинцы превосходят иракцев как в командной игре, так и в индивидуальном мастерстве. Но долгое время до гола дело никак не доходило. Кто знает, как бы завершился этот матч, если бы в первом тайме Хлань сумел попасть в незащищенные ворота после чудесного прохода и паса Брагару. И все же наши ребята в начале второго тайма повели в счете, после чего казалось, что ничто не в состоянии помешать сине-желтым развить успех. Но каким-то дивным образом случилось все наоборот. Вскоре после того, как мы повели в счете, Таловеров сфолил – и судья назначил пенальти. Похоже, наша команда явно не ожидала такого развития событий и как будто растерялась. Стройность в действиях олимпийцев Украины исчезла, игра явно не клеилась. Времени оставалось все меньше и меньше, а ответственность за результат, наверное, давила психологически. Думаю, что это и сковывало действия подопечных Ротаня. А когда Ирак забил второй мяч, ситуация еще больше усложнилась. Наши олимпийцы перешли на навал, однако соперник умело играл в обороне. Не помогли нашей команде и 12 компенсированных ко второму тайму минут, во время которых иракцы могли еще и увеличить преимущество. К счастью, мяч попал в штангу.

- Не может ли случиться, что результат этого поединка повлияет на психологическое состояние украинской команды со знаком "минус"?

– Не думаю, что он должен повлиять. Эта игра – уже история, нужно пролистать страницу и двигаться дальше. В групповом раунде есть еще два поединка, все в руках наших ребят. Пусть фиаско в игре с Ираком станет хорошим уроком для того, чтобы сделать нужные выводы и не допускать грубых ошибок в следующих матчах.