Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ

Сегодня, 26 июля, в 20:00 по киевскому времени начнется церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Смотреть вживую это историческое событие можно будет на разных платформах:

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В этом году церемония открытия Олимпиады состоится в нестандартном формате. Впервые в истории парад наций пройдет не на олимпийском стадионе, а на реке Сена.

Флаг сборной Украины будут нести Элина Свитолина (теннис) и Михаил Романчук (плавание).