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Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ
Начало события в 20:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 июля, в 20:00 по киевскому времени начнется церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Смотреть вживую это историческое событие можно будет на разных платформах:
- Cуспільне Спорт: Телеканал и сайт
- Youtube-канал Cуспільне Спорт
- Местные телеканалы Cуспільного
- Телеканал Первый
В этом году церемония открытия Олимпиады состоится в нестандартном формате. Впервые в истории парад наций пройдет не на олимпийском стадионе, а на реке Сена.
Флаг сборной Украины будут нести Элина Свитолина (теннис) и Михаил Романчук (плавание).
Церемонія відкриття ОІСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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