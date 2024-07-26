  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ

Олимпиада
Обновлено

Начало события в 20:00

Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 июля, в 20:00 по киевскому времени начнется церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Смотреть вживую это историческое событие можно будет на разных платформах:

  • Cуспільне Спорт: Телеканал и сайт
  • Youtube-канал Cуспільне Спорт
  • Местные телеканалы Cуспільного
  • Телеканал Первый

В этом году церемония открытия Олимпиады состоится в нестандартном формате. Впервые в истории парад наций пройдет не на олимпийском стадионе, а на реке Сена.

Флаг сборной Украины будут нести Элина Свитолина (теннис) и Михаил Романчук (плавание).

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Церемонія відкриття ОІ
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Во Франции масштабный сбой на ж/д в день старта Олимпиады: власти говорят о диверсии
yellow-arrow
Украина U-23 – Марокко U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 27.07.2024
yellow-arrow
Украина U-23 – Марокко U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
Элина Свитолина Олимпиада Михаил Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости