  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Свитолина и Романчук показали форму, в которой они будут нести прапор на церемонии открытия ОИ-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и Романчук показали форму, в которой они будут нести прапор на церемонии открытия ОИ-2024

Олимпиада
Обновлено

Получилось стильно

Свитолина и Романчук показали форму, в которой они будут нести прапор на церемонии открытия ОИ-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала форму, в которой она вместе с Михаилом Романчуком выйдет на официальную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

"Готовы к официальному открытию", - подписала фото спортсменка.

Instagram-elisvitolina-stories-3420779705860983634

По теме
yellow-arrow
Ротань: Повода сильно переживать о поражении от Ирака нет, у нас есть завтрашняя игра
yellow-arrow
Романчук и Свитолина понесут флаг Украины. Где и когда смотреть церемонию открытия ОИ
yellow-arrow
Во Франции масштабный сбой на ж/д в день старта Олимпиады: власти говорят о диверсии
Элина Свитолина Михаил Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 20:55
і де?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 20:55
і де?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости