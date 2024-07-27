Ротань - об игре против Марокко U-23: Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться

Головний тренер збірної України U-23 Руслан Ротань розповів про підготовку до протистояння з Марокко U-23.

"Готовимся в обычном режиме. Что касается прошедшего матча – должны его забыть. Тем более что повода сильно переживать нет, у нас есть новая игра, должны о ней думать. А случившееся – это спорт. Считаю, что по игре мы выиграли матч, если брать в целом по всем показателям. В футболе такое случается. Самое главное – есть шанс исправиться, и я считаю, если мы будем продолжать в том же духе стремиться к победе – мы обязательно будем побеждать, и все будет хорошо. Все направлено на то, чтобы исправить ситуацию. Соперник более чем достойный, поэтому настраиваемся и готовимся к завтрашнему бою.

Смотрели матч Аргентина – Марокко, очень хорошая игра, матч большой интенсивности. Даже несмотря на то, что было жарко, две команды выкладывались на 100%, очень много прессинга с обеих сторон, борьбы. Надо выделить очень быстрых и технических футболистов Марокко, неплохо индивидуально играющих. Мы это понимаем, была теория по Марокко. Все от нас зависит.

Марокко? У них состав – это практически национальная сборная. Куда дошла национальная сборная на чемпионате мира – все знают, это был полуфинал. Думаю, для наших игроков это супермотивация. Там много игроков, выступающих в европейских солидных клубах, кроме Хакими – очень много. Могу назвать 5 фамилий, они на слуху во всех европейских чемпионатах. Причем не просто сидят на скамейке, а играют и играют ведущие роли в своих клубах. Очень хорошая команда с хорошими индивидуальными качествами футболистов. Обыграть такую ​​команду – это даст большой толчок в психологическом плане. Мы настраиваемся на то, что будет тяжело, но после первой игры нам уже некуда деваться".