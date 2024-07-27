“Впереди еще два финала. Будем биться до конца”: игроки Украины U23 – о матче против Марокко U23

Сегодня сборная Украины U23 под руководством Руслана Ротаня проведет второй матч на Олимпиаде во Франции. Игроки “сине-желтых” Валентин Рубчинский и Илья Крупский для сайта УАФ прокомментировали настрой на этот поединок.

“Тренер сказал нам, что впереди еще две игры. Будем стараться, будет тяжело, соперники будут еще сложнее. Будем биться до конца, ведь больше нам ничего не остается”, - сказал Валентин Рубчинский.

“Впереди еще два матча, два финала. Забываем эту игру, она уже в прошлом. Не падаем духом, нет смысла много говорить, а нужно выходить и давать результат”, - отметил Илья Крупский.

Олимпийская сборная Украины в первом туре уступила Ираку со счетом 1:2, в то же время Марокко с аналогичными цифрами на табло победил Аргентину.

Матч между украинцами и марокканцами стартует сегодня в 18:00 по Киеву на стадионе в Сент-Этьене.