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Потерянные шансы на медаль. Украинки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в турнире на шпагах
Два поражения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Две украинки вышли в четвертьфинал Олимпиады по фехтованию на шпагах – Елена Кривицкая и Влада Харькова. Обе потерпели поражения и не смогли выйти в полуфинал.
Влада Харькова хорошо начала свой бой против француженки Ариан Малло-Бретон. Долгое время украинка лидировала, но в третьем периоде соперница совершила несколько удачных атак и переломила ход поединка. Как следствие – поражение Харьковой 10:15.
Отметим, что Ариан Малло-Бретон на своем пути ранее одолела еще одну украинку – Джоан Фейбу Бежуру.
Также в четвертьфинале этого же турнира соревновалась украинка Елена Кривицкая. Она боролась с первым номером мирового рейтинга представительницей Гонконга Вивиан Конг Ман Вай. Украинка не смогла создать сопернице достойной конкуренции – поражение 7:15 и потеря шансов на медаль в индивидуальном разряде на шпагах.
Елена Кривицкая, Влада Харькова еще выступят в командном турнире фехтовальщиц.
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