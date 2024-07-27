Потерянные шансы на медаль. Украинки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в турнире на шпагах

Две украинки вышли в четвертьфинал Олимпиады по фехтованию на шпагах – Елена Кривицкая и Влада Харькова. Обе потерпели поражения и не смогли выйти в полуфинал.

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Влада Харькова хорошо начала свой бой против француженки Ариан Малло-Бретон. Долгое время украинка лидировала, но в третьем периоде соперница совершила несколько удачных атак и переломила ход поединка. Как следствие – поражение Харьковой 10:15.

Отметим, что Ариан Малло-Бретон на своем пути ранее одолела еще одну украинку – Джоан Фейбу Бежуру.

Также в четвертьфинале этого же турнира соревновалась украинка Елена Кривицкая. Она боролась с первым номером мирового рейтинга представительницей Гонконга Вивиан Конг Ман Вай. Украинка не смогла создать сопернице достойной конкуренции – поражение 7:15 и потеря шансов на медаль в индивидуальном разряде на шпагах.

Елена Кривицкая, Влада Харькова еще выступят в командном турнире фехтовальщиц.