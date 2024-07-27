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Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка
Вышли на первое место
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился матч группового этапа Олиймпийских игр по футболу между сборными Аргентины и Ирака. Уверенную победу одержали номинальные хозяева. Первый тайм показал ничью на табло, но во второй части игры команда Маскерано взяла свое.
Таким образом, Аргентина берет первые очки на турнире и поднимается на 1-е место в таблице группы В. Свой матч во 2-м туре еще должны сыграть Украина и Марокко, которые выступают в этом квартете.
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Олимпийские игры-2024
27.20.2024. Лион. "Парк Олимпик Лионнез"
Аргентина - Ирак 3:1
Голы: Альмада 13, Гонду 62, Фернандес 85 - Хуссейн 45+4
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