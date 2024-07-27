  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Украина сыграет в финале командного многоборья в спортивной гимнастике
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина сыграет в финале командного многоборья в спортивной гимнастике

Олимпиада
Обновлено

Сине-желтые получили досрочную путевку

Украина сыграет в финале командного многоборья в спортивной гимнастике

Фото - НОК України

Новина українською

Украинцы на последнем снаряде (параллельных брусьях) продемонстрировали результат 45.032 балла. Благодаря этому результату наша команда заняла место в топ-4. Это означает, что до завершения квалификации "сине-желтые" не покинут топ-8.

Читайте такжеОлег Верняев стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике в многоборье

Финал в командном многоборье на Олимпийских Играх состоится послезавтра, 29 июля.

Напомним, что в апреле сборная Украины по спортивной гимнастике во второй раз в истории завоевала "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы. Тогда в составе коллектива выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах.

По теме
yellow-arrow
Олимпиада. Аргентина побеждает Ирак и берет 3 очка
yellow-arrow
Украина U-23 – Марокко U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
yellow-arrow
Потерянные шансы на медаль. Украинки не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в турнире на шпагах
многоборье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт, Еспресо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости