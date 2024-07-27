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Украина сыграет в финале командного многоборья в спортивной гимнастике
Сине-желтые получили досрочную путевку
Фото - НОК України
Украинцы на последнем снаряде (параллельных брусьях) продемонстрировали результат 45.032 балла. Благодаря этому результату наша команда заняла место в топ-4. Это означает, что до завершения квалификации "сине-желтые" не покинут топ-8.
Финал в командном многоборье на Олимпийских Играх состоится послезавтра, 29 июля.
Напомним, что в апреле сборная Украины по спортивной гимнастике во второй раз в истории завоевала "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы. Тогда в составе коллектива выступали Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах.
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