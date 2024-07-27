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Бирюкова: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит

Олимпиада
Обновлено

Спортсменка разочарована результатом

Бирюкова: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит

Фото - Getty Images

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Украинская велогонщица поделилась эмоциями после завершения женской индивидуальной гонки с раздельным стартом.

“Мокро очень, я упала. Сегодня был реально не мой день. Немножко расстроена, потому что колеса вообще не держали на поворотах. Надо было медленно проходить поворот, плюс из-за падения много потеряла. Достаточно тяжело, все побито, все болит. Будем настраиваться на группу".

"Есть ли какие-нибудь другие травмы во время падения? Сейчас еще адреналин, потом позже будет ощутимо. Пока все болит, но я надеюсь, что ничего серьезного. Проскользнула немного”, – прокомментировала спортсменка.

Украинка финишировала 27-й с результатом 44:43.73.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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