Украинская велогонщица упала на Олимпиаде: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит

Украинская велогонщица поделилась эмоциями после завершения женской индивидуальной гонки с раздельным стартом.

“Мокро очень, я упала. Сегодня был реально не мой день. Немножко расстроена, потому что колеса вообще не держали на поворотах. Надо было медленно проходить поворот, плюс из-за падения много потеряла. Достаточно тяжело, все побито, все болит. Будем настраиваться на группу".