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Украинская велогонщица упала на Олимпиаде: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит
Спортсменка разочарована результатом
Фото - Getty Images
Украинская велогонщица поделилась эмоциями после завершения женской индивидуальной гонки с раздельным стартом.
“Мокро очень, я упала. Сегодня был реально не мой день. Немножко расстроена, потому что колеса вообще не держали на поворотах. Надо было медленно проходить поворот, плюс из-за падения много потеряла. Достаточно тяжело, все побито, все болит. Будем настраиваться на группу".
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"Есть ли какие-нибудь другие травмы во время падения? Сейчас еще адреналин, потом позже будет ощутимо. Пока все болит, но я надеюсь, что ничего серьезного. Проскользнула немного”, – прокомментировала спортсменка.
Украинка финишировала 27-й с результатом 44:43.73.
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